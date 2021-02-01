Türk bilim insanı geliştirdi! Mutasyonlu koronavirüsü tespit ediyor

Koronavirüs aşısını üreten Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinden sonra bu kez 'mucize' Türk, Avusturya'dan... 15 yıl önce ülkeye yerleşen Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, başarısıyla gündeme geldi. Önder, mutasyona uğramış Covid-19'u tespit eden PCR test kiti geliştirdi.

Abone ol

Avusturya’nın Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, ‘Mutasyonlu koronavirüsleri’ tespit eden PCR test geliştirdi. Ülkede Kovid-19’un İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlu vakaların görülmesinin ardından çalışma başlatan şirket, alınan 40 numunenin 3’ünde İngiltere mutasyonu B.1.17 tespit edildiğini teyit etti.

Gazetecilere konuşan Önder, ürettiği mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürün olduğunu açıkladı.

Yüzde 90 sonuç alınıyor "Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" diyen Önder, "Sonuç yüzde 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" sözlerini söyledi.

"Test seti 6 euro" Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, Thalgau'daki şirketin haftada 5 milyon PCR test üretebildiğini ifade ederek, "Avusturya'da kullanılmaya başlandı. Şu anda bir test seti 6 Euro değerinde. Ancak fiyatı üretim sayısı ve teslimat kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. Ar&GE'den üretime kadar yüzde 100 Avusturya menşeilidir." ifadelerine yer verdi.

"Sağlık Bakanlığı'yla bağlantıdayız" Önder, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile pandeminin başından bu yana bağlantıda olduğunu ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Pandeminin ilk yılı yani geçen sene çok büyük çalışmalarımız oldu. Hatta Sağlık Bakanlığımızla da bağlantıya geçtiğimiz oldu. Türkiye'ye testler de verdik. Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabi bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendine göre kuralları var."

"İthalat ve ihracat kuralları. Bilhassa tanı kitlerinde özel yasalar mevcuttur. Ve o nedenden dolayı da istediğiniz zaman istediğiniz kiti ve testi kullanamazsınız. Böyle sıkıntılarımız oluyor zaman zaman. Türkiye içinde bulunan bir şirket değiliz tabi ki. Bunun etkisi var. Ancak orada ortak şirketlerimiz var ve bunlarla beraber çalışıyoruz"