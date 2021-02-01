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Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü tanıtıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı test etti

TÜRKİYE'nin ilk akıllı 'sürücüsüz otobüs' çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım törenine katıldı. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.

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Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı. Erdoğan, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'nın test sürüşü sonrası yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle: 

"Seri üretime geçilecek"

Erdoğan, "Seri üretime geçilecek, bunun hazırlıkları yapılıyor. Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar." diye konuştu.

"Ülkemiz için bir iftihar vesilesi"

Araçla ilgili gözlemlerini paylaşan Erdoğan, "Şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses vs hiçbir şey söz konusu değil… Gerek yayalara karşı duyarlı, gerek trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak... Bu ülkemiz için bir iftihar vesilesi" diye konuştu.

İklim değişikliği

Erdoğan, iklim değişikliği konusuyla ilgili olarak da kendilerine "İklim değişikliği konusunda neden adım atmıyorsunuz?" diye sorulduğunu belirterek "Onlara 'Önce ABD atsın, biz de atarız' diyoruz" dedi.

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