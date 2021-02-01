Muğla'da bu halde gören telefona sarıldı! İnsanlar hayret etti
MUĞLA'da yer alan dünyanın en ünlü plajlarından olan Ölüdeniz'in görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.
İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü. Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.
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Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.
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