Cemil Çiçek'ten HDP çıkışı verdiği örnek dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, HDP'ye yönelik kapatma davası tartışmalarıyla ilgili 2009 yılında ETA terörünü telin etmediği için Batasuna Partisi'nin kapatılmasına onay veren AİHM kararı örneğini paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, katıldığı Haberglobal kanalında siyasetin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin kapatılma tartışmalarına değinen Çiçek, AİHM kararlarını herkesin işine geldiği gibi yorumladığını söyledi. Çiçek, AİHM'i öne çıkaranların Batasuna örneğini görmezden geldiğini açıkladı.

"İşimize geldiği zaman AİHM kararı olmaz"

HDP'ye yönelik "kapatma davası" tartışmalarıyla ilgili konuşan Çiçek, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Kimsenin devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim şeklinde olmamalı. Partiler de sorumlu davranmalı. Bunlar da kendisine çekidüzen vermeli. Filancanın davası olduğu zaman AİHM kararı böyle diyor. AHİM kararı da diyorki Batasuna partisi çok önceden verdim başına gelmedik iş kalmadı. Ben de anlamıyorum. Medyanın belli kesimi dün o tarafta bugün bu tarafta. Herkes yerini yordamını belli etse de biz de anlasak. Batasuna kararı çıktığı zaman ben dedimki 'arkadaşlar dikkat edin değil terörle iltisaklı olmak, terörü telin etmemeyi bile mahkeme kapatma sebebi sayıyor'. İşimize geldiği zaman AİHM kararı işimize gelmediği zaman olmaz."

"Batasuna kararını okuyun" demişti

Cemil Çiçek, 2009 yılında Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde kapatılan DTP'yle ilgili yaptığı açıklamada, "Benim DTP’ye önerim, AİHM’nin İspanya’nın kapattığı Batasuna Partisi ile ilgili kararını iyi okumalarıdır. Bu kararının gerekçesi terörü çözüm yolu olarak savunan partiler hakkında verilen kapatma kararlarının aykırılık oluşturmadığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AİHM’nin, Batasuna’nın kapatılmasına onay vermesinde şunlar etkili oldu:

“Partiden yapılan açıklamalarda AB’nin de terör listesinde yer alan ETA’ya destek veren açıklamalar yapılması, parti üyelerinin ETA’ya destek amaçlı gösterilere katılması, ETA üyelerinin fahri hemşeri ilan edilmesi ve Batasuna ile ETA arasında organik bağ belirlenmesi.”