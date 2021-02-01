Kabine Toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasakları kısalıyor restoran ve kafeler açılıyor mu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında Lokanta ve restoranların açılmasıyla ilgili bugün bir kararın çıkması bekleniyor. Yüz yüze eğitimin ise 15 Şubat'ta başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16:00'da toplandı. Koronavirüs yasaklarında esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek olan toplantıdan, restoran ve kafelerin belli kurallar çerçevesinde açılması kararı çıkması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında esneme yapılması gündemde. 15 Şubat’ta açılması planlanan okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceği de masada olacak.

Kabine 3 haftalık aranın ardından toplandı

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi. Bu veriler eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısı üç haftalık aranın ardından bugün gerçekleşiyor.

Sokağa çıkma yasaklarının kısalması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin daha da daraltılması, hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da daraltılabileceği belirtiliyor.

Lokanta ve kafelere kademeli, HES'li açılış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek. Bu kapsamda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak. Lokanta, restoran ve kafelerin vaka sayısına bağlı olarak kademeli, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu sorgulamasıyla mart ayında açılabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mekanların durumuyla ilgili, “Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız. Lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var” demişti.



Yüz yüze eğitim için 15 Şubat çok erken

Kabinede 15 Şubat’ta bitecek ara tatilin ardından başlayacak ikinci yarıyılla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. Bu çerçevede okullarda eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği konusunda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 15 Şubat’ta açılması için ilke kararı aldığı bilinirken, Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 15 Mart’ta başlaması için görüş bildirmişti.

Okulların vaka sayısına ve aşılama oranına bağlı olarak 15 Mart’tan itibaren belli sınıfların kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlaması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Okulların açılmasına dönük yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabineye bilgilendirme yapacak.