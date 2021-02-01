BIST 1.492
DOLAR 7,18
EURO 8,68
ALTIN 429,02
HABER /  GÜNCEL

İzmir beşik gibi sallanıyor! Deprem fırtınası yeniden başladı AFAD'dan son dakika açıklama

İZMİR'de sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından yeni bir deprem daha oldu. Karaburun açıklarında saat 16.30'da meydana gelen depremin şiddeti 4.7...

Abone ol

İzmir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde üst üste yaşanan deprem fırtınasının ardından saat 16:10'da 4.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. İzmir Karaburun açıklarında sabah büyüklükleri 5.2 ile 3.7 arasında değişen çok sayıda deprem olmuştu. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 16.10'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. AFAD, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisini paylaştı.

İzmir'de öğleye kadar 7 ayrı deprem oldu....

İzmir bu sabah saat 08.00'den itibaren ardı ardında depremler yaşıyor. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03'te kaydedildi. AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 08.46'da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 09.00'da 4,7, saat 09.34'te 4,2, saat 10.51'de - 3,6 ve saat 11.35'te de 5,1 büyüklüğünde toplam 7 sarsıntı oldu.

İlgili Haberler
Prof. Dr. Övgün Ercan 'Henüz beklenen boşalma olmadı' deyip uyardı! İzmir'de üst üste korkutan depremler! İzmir 5.2 şiddetinde sallandı
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar kuru sert çakıldı! Dolar 7'in altına iner mi? Yabancı bankalar tahminleri bir bir değiştirdi
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
İsmail Balaban ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail ailesi
Konya'da sözlü tartışma kavgaya döndü! Döverek öldürdüler
Cemil Çiçek'ten HDP çıkışı verdiği örnek dikkat çekti
Salgının başındaki isim 'maske işe yaramıyor' deyip kötü haberi verdi: Gençleri...
Emin Güneç oynadığı diziler hangisi Survivor Emin kimdir?
İsmail Yüksek TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı
HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ziyaret
Atakaş Hatayspor'a Eskişehirspor'dan kaleci transferi
Yorumlar