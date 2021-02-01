İzmir beşik gibi sallanıyor! Deprem fırtınası yeniden başladı AFAD'dan son dakika açıklama

İZMİR'de sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından yeni bir deprem daha oldu. Karaburun açıklarında saat 16.30'da meydana gelen depremin şiddeti 4.7...

Abone ol

İzmir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde üst üste yaşanan deprem fırtınasının ardından saat 16:10'da 4.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. İzmir Karaburun açıklarında sabah büyüklükleri 5.2 ile 3.7 arasında değişen çok sayıda deprem olmuştu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 16.10'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. AFAD, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisini paylaştı.