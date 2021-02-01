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Aytemiz Alanyaspor iki genç yıldızı kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Sarıyer’den 16 yaşındaki santrfor Muhammed Arda Uzun ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stopere de takviye yapan Antalya ekibi, Furkan Bayır'a 4,5 yıllık imzayı attırdı.

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Aytemiz Alanyaspor, santrfor Muhammed Arda Uzun ile sözleşme imzaladığını resmi hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Sarıyer’den 2005 doğumlu santrfor Muhammed Arda Uzun ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı” denildi.

Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’dan stoper oyuncu Furkan Bayır'ı da transfer ettiğini açıkladı. 21 yaşındaki Oyuncuyla, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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