600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi planlanandan 6 ay önce tamamlandı!

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atama töreni gerçekleştirilen 600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi, Kasım 2019’da yüklenici firma tarafından kendisine verilen söz tutularak süresinden 6 ay önce tamamlandı.

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İnşaatı tamamlanan Yeni Tarsus Devlet Hastanesi Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce doğalgaz aboneliği, bağlantı yolları ile peyzaj işlerinin sona ermesiyle birlikte hizmete açılacak.

Özellikleri

70.000 m2 arsa üzerinde yapılan hastane, 6 bloktan oluşan 17.868 m2 Bina oturumu ile 72 poliklinik odası, 53 yoğun bakım, 11 ameliyathane salonu, 11.244 m2’lik 785 kapasiteli otoparkı, 52.132 m2 Bina Dışı alanı, 29.952 m2 Yeşil Alanı, 8.591 m2 Araç ve Yaya yoluna sahip olacak.

En önemli sağlık yatırımı

Tarsus’a yapılan en önemli sağlık yatırımı olan Yeni Tarsus Devlet Hastanesinde koğuş sistemi terk edilerek içinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı ve televizyonu bulunan tek veya çift kişilik odalar halinde nitelikli yatağa sahip olunacak.

Tüm tadilatlara rağmen fiziki olarak vatandaşlarımızın ikinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamakta zorluklar yaşanan mevcut Tarsus Devlet Hastanesi binasının, uzun yıllardır yapılması planlanan fakat farklı sebeplerle yapımına bir türlü başlanamayan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının ihalesi nihai olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıp, yer teslimi ihaleyi kazanan yapılmıştı.

2018'de temeli atılmıştı

7 Haziran 2018 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile temeli atılan, inşaatı süratle tamamlanan Tarsus Devlet Hastanesi yakın tarihlerde hizmete girecek.