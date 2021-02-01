BIST 1.492
DOLAR 7,17
EURO 8,67
ALTIN 431,14
HABER /  YEREL

600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi planlanandan 6 ay önce tamamlandı!

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atama töreni gerçekleştirilen 600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi, Kasım 2019’da yüklenici firma tarafından kendisine verilen söz tutularak süresinden 6 ay önce tamamlandı.

Abone ol

İnşaatı tamamlanan Yeni Tarsus Devlet Hastanesi Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce doğalgaz aboneliği, bağlantı yolları ile peyzaj işlerinin sona ermesiyle birlikte hizmete açılacak.

Özellikleri
70.000 m2 arsa üzerinde yapılan hastane, 6 bloktan oluşan 17.868 m2 Bina oturumu ile 72 poliklinik odası, 53 yoğun bakım, 11 ameliyathane salonu, 11.244 m2’lik 785 kapasiteli otoparkı, 52.132 m2 Bina Dışı alanı, 29.952 m2 Yeşil Alanı, 8.591 m2 Araç ve Yaya yoluna sahip olacak.

En önemli sağlık yatırımı
Tarsus’a yapılan en önemli sağlık yatırımı olan Yeni Tarsus Devlet Hastanesinde koğuş sistemi terk edilerek içinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı ve televizyonu bulunan tek veya çift kişilik odalar halinde nitelikli yatağa sahip olunacak.

Tüm tadilatlara rağmen fiziki olarak vatandaşlarımızın ikinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamakta zorluklar yaşanan mevcut Tarsus Devlet Hastanesi binasının, uzun yıllardır yapılması planlanan fakat farklı sebeplerle yapımına bir türlü başlanamayan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının ihalesi nihai olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıp, yer teslimi ihaleyi kazanan yapılmıştı.

2018'de temeli atılmıştı
7 Haziran 2018 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile temeli atılan, inşaatı süratle tamamlanan Tarsus Devlet Hastanesi yakın tarihlerde hizmete girecek.

İlgili Haberler
Dolar kuru sert çakıldı! Dolar 7'in altına iner mi? Yabancı bankalar tahminleri bir bir değiştirdi İslam Memiş'ten yatırımcıya altın ve gümüş ısrarı! 'Almak ne demek GÖM'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Vergi borcu yapılandırması fırsatında son gün! İnternetten de başvuru yapılabiliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'li Koray Aydın'dan "erken seçim" iddiası: Yakın bir gelecekte seçim olacak
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Eşi benzeri görülmemiş bir şans! Talih kuşu 6'ıncı kez vurdu
Tekirdağ'da feci kaza! Kamyonet ve otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı
Barcelona, sezon sonu ayrılsa da Lionel Messi'ye 39 milyon avro ödeyecek iddiası
Hulusi Akar'dan önemli 'Türk-Rus Ortak Merkezi' açıklaması
Semih Yalçın'dan Davutoğlu’na ‘koalisyon’ yanıtı! Faruk Çelik'e çağrı yaptı
Aytemiz Alanyaspor iki genç yıldızı kadrosuna kattı
Doğan Keser kimdir ne iş yapıyor Survivor Doğan kaç yaşında?
Yorumlar 2 yorum