BIST 1.492
DOLAR 7,17
EURO 8,67
ALTIN 431,14
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta ayrılık! Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı.

Abone ol

Fatih Karagümrük; devre arası transfer döneminde, sezon başında Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Hollandalı kanat oyuncusu Lens’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, “Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi. Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla ilk kez ülke dışına çıkan Lens, performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’e transfer oldu. 2016’da Fenerbahçe ile Türkiye’ye gelen Lens, 2018’de Beşiktaş’a transfer oldu” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'dan önemli 'Türk-Rus Ortak Merkezi' açıklaması
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Semih Yalçın'dan Davutoğlu’na ‘koalisyon’ yanıtı! Faruk Çelik'e çağrı yaptı
Doğan Keser kimdir ne iş yapıyor Survivor Doğan kaç yaşında?
Peru’da skandal! Kamerayı açık unutan avukat müvekkiliyle ilişkiye girerken yakalandı
2020'de kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon TL'ye yükseldi
Kayserispor'dan çifte transfer: Nehuén Paz ve Besard Sabovic imzaladı
Barış Özbek'in eşi kimdir Minecan Beyazadam kaç yaşında?
Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile olan sözleşmeyi feshetti
Azerbaycan'a kimlikle seyahat dönemi resmen başlıyor
Yorumlar