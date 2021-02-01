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Van'da 6 kişi mutasyon koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

VAN'da; Sırbistandan gelen bir vatandaş, mutasyonlu koronavirüs taşıdığı şüphesiyle 5 kişilik ailesiyle birlikte karantina altına alındı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasının ardından, Van'da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan'dan gelen bir kişinin koronavirüs taşıdığı belirlendi.

Bu kişi ve 5 kişilik ailesi, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için mutasyonlu virüs şüphesiyle Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanırken, polis ekipleri tarafından binanın önünde güvenlik önlemi alındı.

Van
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