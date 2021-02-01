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Antalya'da gören telefona sarıldı! Canlı yayın yarışına girdiler

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir apartmanda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangında iki daire kullanılmaz halde geldi. Çevredeki vatandaşların olay sırasında canlı yayın yarışına girmesi pes dedirtti.

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Örnek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın arka kısmındaki dairede çıkan yangında, kapı ve pencerelerin tutuşmasıyla birlikte gökyüzüne siyah duman ve alevler yükseldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen 2. kattaki daireye de sıçrayarak tamamen yanmasına neden oldu.

Şevki Kahraman ve Emrullah Top isimli vatandaşlara ait daireler itfaiyenin uzun çabaları sonucunda söndürülürken evlerde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıktığı dairede bir genç kızın uyuduğu, yangının çıkardığı seslerle uyanarak kendisini dışarı attığı bildirildi. 


Canlı yayın yarışı
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, toplanan meraklı kalabalıktan çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlendi.

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