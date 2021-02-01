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İstanbul Avcılar'da iş adamına lüks cipine binerken silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar'da oto galeri sahibi olduğu öğrenilen U.V., lüks otomobiline bineceği sırada, motosikletle gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan U.V., tedavi altında alınırken; dehşet anları, kameralara yansıdı.

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İSTANBUL Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; oto galeri sahibi U.V., lüks otomobiline bineceği sırada motosikletle buraya gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere düşen U.V.'ye ateş etmeye devam eden saldırganlar, daha sonra geldikleri motosiklete binerek, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına 3 kurşun isabet eden U.V., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan; dehşet anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kaskı takan biri kadın iki kişi, evden çıkan ve otomobiline binmeye çalışan U.V.'ye ateş açıyor. U.V., yere düşerken; şüpheliler, ateş etmeye devam ediyor. Şüpheliler, daha sonra buradan hızla uzaklaşıyor.

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