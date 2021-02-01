İstanbul Avcılar'da iş adamına lüks cipine binerken silahlı saldırı

İSTANBUL Avcılar'da oto galeri sahibi olduğu öğrenilen U.V., lüks otomobiline bineceği sırada, motosikletle gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan U.V., tedavi altında alınırken; dehşet anları, kameralara yansıdı.

Abone ol

İSTANBUL Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; oto galeri sahibi U.V., lüks otomobiline bineceği sırada motosikletle buraya gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere düşen U.V.'ye ateş etmeye devam eden saldırganlar, daha sonra geldikleri motosiklete binerek, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına 3 kurşun isabet eden U.V., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.