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İrfan Can Kahveci ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonunda kadrosuna katmayı başardığı Medipol Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertli kulüpten yıllık 1,7 milyon euro yaklaşık 15 milyon TL alacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci'ye ödeyeceği ücret belli oldu.

25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık maksimum 1,7 milyon euro yaklaşık 15 milyon TL kazanacak. Bu rakamın içinde maaş ve bonuslar da yer alıyor.

Sarı lacivertli kulüp, Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci için imza parası ödemeyecek. Milli futbolcu, Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İrfan Can Kahveci ile uzun süredir Galatasaray da ilgileniyordu.

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