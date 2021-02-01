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Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes ambulans uçakla İstanbul'a geldi

Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu karşılamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Atatürk Havalimanı'na gelirken; Fernandes, kendisi için hazırlanan ambulansla birlikte havalimanından ayrıldı.

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Galatasaray, bonservisi Portekiz'in Benfica takımında olan ancak geçen sezonun devre arasından bu yana İngiltere ligi ekiplerinden Tottenham'da oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen genç oyuncu, ambulansla hastaneye götürülerek karantinaya alındı.

Havalimanında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz liginde 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı. Gedson Fernandes, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda da 2 müsabakada forma giydi.

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