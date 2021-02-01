Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ve 12. sınıflardaki eğitimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlık yapılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm anne ve babaların merakla beklediği yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih hakkında konuştu.

8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 1 mart'tan itibaren başlanacak

Erdoğan, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 1 Mart'tan itibaren başlayabilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

"Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz"

Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek."