Fenerbahçe geri çağırdığı İsmail Yüksek'i Adana Demirspor'a kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i devre arası transfer döneminde geri çağırmıştı.

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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, kiralık olarak oynadığı Balıkesirspor'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş yapan İsmail Yüksek'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede talip olduğumuz İsmail Yüksek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Önce çağırdı sonra gönderdi

Sarı-lacivertliler, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i devre arası transfer döneminde geri çağırmıştı.

Orta sahaya Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi isimleri katan Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun forma şansı bulamayacak olmasını göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldığı belirtiliyor.