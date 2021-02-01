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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (1 Şubat Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 141 bin 703 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, can kaybı 26 bin 117 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Şubat 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 141 bin 703 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 636 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 124 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e çıktı.

Toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.9, yatak doluluk oranı yüzde 45.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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