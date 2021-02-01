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Antalya Alanya'da fırtına sonrası eline dedektör alan sahile koştu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış sonrası ellerinde dedektörlerle sahile gelenler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündükleri ziynet eşyalarını aradı. Dalış elbiselerini giyen bir kişi de kıyıda dalıp değerli eşya aradı.

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ANTALYA Alanya’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünyaca ünlü plajlarda ziynet eşyası ile değerli maden arayışına çıktı.

Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörlerle değerli eşya arayanlar sahil bandını ve denizi kenarını taradı. Sahilleri baştan sona tarayanlar, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazarak değerli eşya bulmanın sevincini yaşadı.

Sahile gelen çok sayıdaki güvercin ise renkli görüntüler oluşturdu.

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