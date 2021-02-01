Galatasaray'dan Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes için KAP bildirimi

Galatasaray; Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

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Galatasaray, Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına kiralamak için oyuncunun kulübü Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama ücreti ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca 1 Temmuz 2022'ye kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi halinde oyuncuyu satın alabilecek. Mısırlı oyuncuya bu sezon için 400 bin dolar, gelecek sezon için ise 725 bin dolar sabit transfer ücreti ödenecek.

Galatasaray, DeAndre Yedlin transferi için oyuncunun kulübü Newcastle United'a ücret ödemeyecek. Bedelsiz olarak kadroya katılan oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanırken; ABD'li yıldıza bu sezon için 350 bin euro, 2021-2022 sezonu için 1 milyon 150 bin euro, 2022-2023 sezonu için ise 1 milyon 100 bin euro sabit transfer ücreti ödenecek.

Galatasaray, Benfica'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sezon sonuna kadar kiralandığını da KAP'a bildirdi. Kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübüne 500 bin euro ödeyecek. Galatasaray ayrıca Portekizli oyuncuya sezon sonuna kadar 650 bin euro ödeme yapacak.