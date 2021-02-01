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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne akşam saatlerinde patlayıcı madde atıldı. Saldırıda belediyeye ait Taş Bina'nın zemin katından yangın çıkarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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MERSİN Büyükşehir Belediyesi’nin zemin katındaki odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, odanın camları kırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin zemin katında çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında görgü şahitleri, alevlerin dışarıdan atılan bir cisimden kaynaklandığını iddia etti.

Olay sırasında belediye binasında bulunan İbrahim Erce, "Maytap gibi patlama sesi duyduk. İçerideki konferans salonu alev almaya başladı. İkinci bir patlama sesi daha geldi, maytap gibi. O alevi daha yükseltti.

Bütün oda alevler içinde kaldı. Personel hemen içeriyi boşalttı. Kendimizi dışarı attık. Belediye personeli yangına müdahale etti. Dışarıda kaçan bir kaç kişiyi görmüşler. 2-3 kişiymiş. Salonda kimse olmaması can kaybını engelledi" dedi.

Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Yangınla ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangına Taş Bina'ya atılan patlayıcı maddenin neden olduğu belirtilerek saldırı kınandı. Açıklamada yangınla ilgili soruşturma başlatıldı belirtildi.

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