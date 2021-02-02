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West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Celta Vigo'dan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.

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