Galatasaray'da Erencan Yardımcı Eyüpspor'a gitti ortalık ayağa kalktı

Galatasaray Kulübü, Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL'lik bonservis bedeli karşılığında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer edildiğini açıkladı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'da ayrılıklar da yaşandı. Galatasaray, genç futbolcusu Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL bedelle 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı. TransferMarkt'a göre; Eyüpspor'un 25 kişilik kadrosunun toplam kadro değeri 25 milyon TL! Erencan Yardımcı'nın piyasa değeri ise 850 bin TL.

4.200.000 TL transfer bedeli

Sarı kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği Şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi. Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/fcSwlwmunQ — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021

''%85’lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır''

Transferle ilgili olarak Spor Arena'ya konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin %85’lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır." dedi.

Galatasaray’dan 4 milyon 200 bin TL karşılığında Eyüpspor’a transfer olan Erencan Yardımcı'nın kariyer performansı...

22 maç

3 gol

4asist

Şike iması

Erencan Yardımcı'nın yüksek bir bedelle Eyüpspor'a transfer olması sosyal medyada büyük tepki çekerken futbolseverler şike imasında bulundu.







