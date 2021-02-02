Fatih Altaylı'dan İrfan Can Kahveci üzerinden Mesut Özil'e sahtekar göndermesi

Fatih Altaylı, "İrfan Can Kahveci çok namuslu ve edepli olduğunu gösterdi ve çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söylemedi. Babamın hayalini gerçekleştirdim dedi. Bazı sahtekarlar gibi hayallerimin, çocukluğumun kulübündeyim demedi" diyerek Mesut Özil'e göndermede bulundu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe rasında geçen İrfan Can Kahveci savaşını sarı-lacivertli kulüp kazandı. Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu transfer döneminde gerçekleşen İrfan Can Kahveci yarışını değerlendirdi.

''Fenerbahçe'nin scout ekibi varsa kovsun.'' diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray'ın Fenerbahçe adına şahane scout ekibi var. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray muhtemelen Fenerbahçe'ye fazladan para harcatmak istiyor. Fenerbahçe'nin limiti olmadan, bütçesi olmadan, borçları varken en anormal para harcayan kulüp haline gelmesi.

"FFP, bütçeye aykırı bir şey yok"

Ali Koç öyle veya böyle bu transferleri yapıyor. Ali Koç, Koç Grubu'ndan Acun Ilıcalı'nın televizyonuna 10 milyon dolar ekstra reklam verir. Acun da o parayı alıp transfer edilen bir futbolcuya açıktan verir. Ne olacak ki? Bunu engelleyen bir şey mi var? FFP, bütçeye aykırı bir şey yok. Fenerbahçe'de bu transfer potansiyeli var demiştim ve Galatasaray yönetimini eleştirdim.

"Kimse Emre Belözoğlu'nun kaşı gözü hatırı için gitmedi"

İrfan Can Kahveci'yi Emre Belözoğlu almadı. Para aldı. Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha fazla para verdi. Kimse Emre Belözoğlu'nun kaşı gözü hatırı için gitmedi. İrfan Can Kahveci çok namuslu ve edepli olduğunu gösterdi ve çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söylemedi. Babamın hayalini gerçekleştirdim dedi. Elbette Fenerbahçe için her zaman elinden geleni yapacaktır ama bazı sahtekarlar gibi hayallerimin, çocukluğumun kulübündeyim demedi.

''İrfan Can'a şapka çıkarıyorum''

Fenerbahçe çok onurlu ve düzgün bir sporcu transfer etmiş. Hayırlı olsun. İrfan Can'a şapka çıkarıyorum ve sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur. Böyle ahlaklı futbolcuların başarılı olması, ahlaksız futbolcuların başarılı olmasından daha iyi.''