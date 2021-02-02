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Aydın'da kampanyayı duyan akın etti! Koronavirüs unutuldu

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da indirim yapan bir mağazanın önünde vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

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Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ederken Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir mağazada kampanya yapılması üzerine vatandaşlar, mağazaya akın etti. Mağaza önünde uzun süreli kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi unutmaları ise adeta koronaya davetiye çıkardı. Yaşanan kuyruğu gören duyarlı vatandaşlar ise mağaza yönetimi ve sosyal mesafeyi unutan vatandaşlara tepki gösterdi. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyrukta zaman zaman da sıra tartışmaları yaşandı.

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