İYİ Parti'li Bahadır Erdem "LGBT eylemcisi" kızlarıyla gurur duydu! Allah'a şükrediyorum...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, kızları Pınar, Mina ve Melis'in LGBT eylemindeki fotoğrafını paylaşıp "Allah'a böyle akıllı, cesur, aktivist kızları nasip ettiği için şükrediyorum" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, sosyal medyadan kızlarının LGBTİ+ yazılı tişörtlü fotoğraflarını paylaşarak "Bu kızlar sizin mi, LGBT ne demektir Bahadır bey" diyen kullanıcıya "Evet ben bu muhteşem kızların babasıyım. Her gün Allaha böyle insan akıllı cesur aktivist akıllı kızları nasip ettiği için şükrediyorum" diye karşılık verdi.

Evet bu üç muhteşem kızın babasıyım

Bahadır Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Evet bu üç muhteşem kız benim evladım. Allahın bana nimetleri üç pırıl pırıl, gözümün nuru Kolej mezunu ikişer dil bilen, Galatasaray Hukuk, Koç Hukuk bitirmiş avukatlar. BM'de çalışan HRWta çalışan büyük kızım üç ay Lübnan'daki mülteci kamplarında tecavüz edilen erkekleri araştıran kızım.

Her gün böyle kızlar verdiği için Allah'a şükrediyorum

"Evet ben bu muhteşem kızların babasıyım. Her gün Allaha böyle insan akıllı cesur aktivist akıllı kızları nasip ettiği için şükrediyorum. Kızımın Suriye savaşında tecavüze uğrayan erkek çocuklar, erişkinler ve LGBTİ'ler için yazdığı rapor bütün dünyada, BM'de saygıyla takip izleniyor."

Yiyorsa git de 3 ay Lübnan'da mülteci kamplarında çalış

"LGBT hakları insan haklarıdır. İnsan hakları savunucuları, hukukçular senin haklarını savunduğu kadar onların da haklarını savunur. İnsan olarak sen hangi haklara sahipsen onlar da aynı haklara sahiptir. Yiyorsa sen de git de Lübnan'da üç ay mülteci kamplarında çalış benim kızım gibi."