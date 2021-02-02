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Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı!

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 1506 öğrenciden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Melih Bulu protestolarında dün olaylar çıkmış ve 156 öğrenci gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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