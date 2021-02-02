Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı!

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 1506 öğrenciden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Melih Bulu protestolarında dün olaylar çıkmış ve 156 öğrenci gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."