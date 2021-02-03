Mutasyonlu virüsle ilgili korkunç bilgiler! Daha bulaşıcı ve maske işe yaramıyor
Koronavirüs (Covid-19) ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve Türkiye'de de bir çok ilde görülen mutasyonlu virüse karşı, cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını belirtti.
Son bir haftadır koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastanelere 'mutasyon tespit kiti' yollayan bakanlık, testi pozitif çıkan herkese mutasyonu tespit eden ikinci test yapılması talimatını verdi.
Dünyada birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. İtalya’da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti'den mutasyonlu virüs açıklaması geldi.
"Maskeler herhangi bir işe yaramıyor"
Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.
"Gençleri son derece etkiliyor"
Şu an kullanılan tıbbi maskenin yeni mutasyonlu virüse karşı bir işe yaramadığını iddia eden Bartoletti, açıklamasına şöyle devam etti: FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Kapalı yerlerde maskeleri aşabiliyor.