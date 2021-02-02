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HABER /  SAĞLIK

Dünya Sağlık Örgütü'nden iyi haber: Küresel Kovid-19 vakaları üst üste üç haftadır düşüşte

 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.

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Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Kovid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici." dedi.

Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Kovid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Ancak, daha önce de buradaydık." uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.

Önlemlere son vermek için erken

Ghebreyesus, Kovid-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.

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