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Trabzonspor'da Anders Trondsen'in lisansı yeniden çıkarıldı

Trabzonspor'da yazın transfer edilen ve şanssız bir sakatlık yaşayan Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in lisansı çıkarıldı.

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Sezon başında transfer edilen Trondsen'in sözleşmesi yeniden aktif edildi. Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında sezon başında sözleşmesi askıya alınan Norveçli orta saha oyuncusunun sözleşmesi yeniden aktif hale geldi.

Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Norveçli orta saha Anders Trondsen’in lisansı yeniden çıkarıldı. 25 yaşındaki futbolcunun 15 Şubat’ta Türkiye’de olması ve Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan, Beşiktaş maçının 1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve morali çok bozulan Abdulkadir Parmak’ın tedavisine başlandı.

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