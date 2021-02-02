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Antalya'da telefonda tartıştı! Misafir olduğu adresi öğrenip dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da yaşayan Gökhan K., husumetli olduğu 35 yaşındaki Ahmet A.'nın misafir olduğu adresi öğrenip dehşet saçtı.

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Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. (35), daha önce aralarında husumet bulunan Gökhan K. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Gökhan K., Ahmet A.’nın bulunduğu konumu öğrenerek misafirlikte olduğu evin önüne geldi.

Giriş kattaki evin önüne gelerek camdan iki el ateş açan Gökhan K., Ahmet A.'yı bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Ahmet A.’yı vurduktan sonra kaçan Gökhan K.’yı bulmak için çalışma başlattı.

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