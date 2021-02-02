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Levent Gültekin ile Mehmet Ali Çelebi birbirine girdi karşılıklı ağır sözler

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile gazeteci Levent Gültekin arasında sert bir polemik yaşandı. İki isim birbirine karşı ağır ifadeler kullandı.

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CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yazar Levent Gültekin'in 18 Mart 2013'te attığı tweeti, “Kumpasçı, 2. Cumhuriyet’çi Levent Gültekin Halk Tv’de bana yerlilik, millilik ve demokratlık dersi veriyor. Hadi oradan hadi!” sözleriyle hatırlattı. Bu paylaşım ikili arasında polemik yarattı.

'Kumaşınız bu kadar'
Gültekin, Çelebi’ye “Kumpasçı mı? O dönemde sizi savunan iki yazım var insan bunu yazarken utanır be. Görüşünü beğenmediğiniz insanı yaftalıyorsunuz çünkü kumaşınız bu kadar” diyerek yanıt verdi.

Çelebi de bu paylaşıma, “Devam edelim mi?” deyip Gültekin’in eski paylaşımlarının ekran görüntüsüyle yanıt verdi.

'Zekanız ve düzeyiniz bu kadar'
Gültekin ise Çelebi’ye, “Zekanız ve düzeyimiz bu kadar. Yüzlerce yazım konuşmam var, papağan gibi ironi twitlerini getiriyorsunuz. Bunu yazan biri o dönemde sizi savunan yazıları nasıl yazdı? Düşünmek zor mu geliyor” ifadeleriyle karşılık verdi.

İşte o paylaşımlar:

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