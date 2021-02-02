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Hatay'da 5 ton malzeme arasından seçti! 3 ayda yaptığını gören şaştı kaldı

Demirören Haber Ajansı

HATAY'da sanatçı Mervan Altınortak 800 kilo hurda parçasından yaptığı at heykelini görenler şaşkına döndü.

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Uzun zamandır mozaik ve heykel çalışması yapan Mervan Altınorak, daha önce oto yedek parçaları ve hurdalardan yaptığı yüzlerce heykelden sonra bu kez de at heykeli yaptı. Altınok, yaklaşık 5 ton malzeme arasından seçtiği parçaları, 3 aylık bir çalışmanın ardından şaha kalkmış bir at heykeline dönüştürdü. 

Heykelin ağırlığının 800 kilo, yüksekliğinin 3 metre, eninin ise 2 metre olduğunu söyleyen Altınorak, "Uyanış ismini verdiğim at heykelini 3 ayda tamamlandım. 5 ton malzemenin içerisinden aralarında yay, buji, amortisör, balata, oto ve motosiklet yedek parçaları ile mutfak atıkları bulunan malzemeler kullanarak şaha kalkmış bir at heykeli yaptım. Atın adına da uyanış ismini verdim" dedi.

Amacı çevre bilinci
Yıllardır emek verdiği heykel sanatında asıl amacının çevre bilincini oluşturmak olduğunu kaydeden Altınorak, "Amacım ve vermek istediğim mesaj, çevreye duyarlılık ve atıkların sanata dönüştürülmesi fikrini herkese benimsetmek. Herkesin yapabileceğinin mesajının vermektir” ifadelerini kullandı.

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