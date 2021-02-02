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Fenerbahçe'ye transferde son gün şoku! Pinto veto etti Lemos elde kaldı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Lemos'un Gaziantep FK'ya transferi için her konuda anlaşıldığı ancak teknik direktör Pinto'nun transferi veto ettiği belirtildi.

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Ara transfer çalışmaları kapsamında birçok transferi açıklayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi açıklamıştı. Sarı lacivertliler, resmen kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yapacağı hamleler kadar, yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler üzerine de yoğunlaştı. Fenerbahçe başkan Ali Koç'un "Göndereceğimiz isimler var, açıklayacağız" dediği isimler de ortaya çıktı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Lemos, istenen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe'nin Attila Szalai transferi sonrası Lemos gözden düştü.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren ancak aceleci davranmayarak nokta atış yapmayı hesaplayan Gaziantep FK cephesi, Fenerbahçe forması giyen Mauricio Lemos'a da talip oldu. Ancak beklenmeyen bir gelişme yaşandı

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe Lemos'u elden çıkararak maliyetini karşılayacak bir kulübe verme niyetindeydi.

Transferi durduran ise Ricardo Sa Pinto oldu. Lemos'a kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto onay vermedi.

Gaziantep FK Pinto'nun raporu doğrultusunda rotayı Roderick Miranda'ya çevirirken her konuda anlaşma sağlanan Portekizli stoper ile anlaşmaya vararak bu bölgedeki eksikliği de gidermiş oldu.

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