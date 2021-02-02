Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi

Azerbaycan’dan 23 yıl önce Türkiye’ye gelerek ikinci evliliğini yapan ve Balıkesir'e yerleşen Kifayet (Ayşe) Kocabacak (60) yıllardır haber alamadığı oğlu Hasanov Hikmet Fikret’ in Karabağ’da şehit düştüğünü öğrendi.

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Azerbaycan’da ilk evliliğini yapan ve bir kız, bir erkek çocuğa sahip olan Kifayet Kocabacak ilk eşinden ayrıldıktan sonra ailesi ile bağı koptu. 1998 yılında Türkiye’ye gelen ve Gönen ilçesine 10 km uzaklıkta Hacıveli Ova kırsal mahallesinde ikamet eden Celalettin Kocabaş ile ikinci evliliğini gerçekleşti.

Yöre halkınca Ayşe olarak bilinen Kifayet Kocabacak’a Azerbaycan’daki akrabaları bir daha ulaşamadı. Sındırgılı bir üniversite öğrencisinin hikayeye müdahil olması ve annenin Balıkesir’de yaşadığını öğrenerek Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a durumun bildirilmesi üzerine Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde Azerbaycan dernekleriyle birlikte araştırmalar yapıldı. Kifayet Kocabacak’ın yaşadığı yerin tespit edilmesi üzerine Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de ailenin yanına giderek durumu kendisine bildirdi. Oğlunun şehadet haberine üzülen aile, akrabalarından haber almanın ve telefonda onlarla görüşmelerin mutluluğu yaşandı.

"Hasanov Karabağ savaşında şehit oldu"

Kifayet Kocabacak'ın ilk oğlu Şehit Hasanov Hikmet Fikret, keskin nişancı çavuş rütbesinde görev yaparken Karabağ Savaşı başladığı öğrenildi. Gönüllü birlikle cepheye ilk intikal edenler arasında yer alan Fikret'in, Ermeni istihkâmının çok güçlü olduğu bir bölgede savaşın ilk günlerinde birliğinden birçok asker arkadaşıyla beraber aynı yerde şehit düştüğü kaydedildi. Karabağ’da Şehit düşen Hasanov Hikmet Fikret, ardında bir eş ve iki çocuk bıraktı. Azerbaycan'da şehit düşen Fikret'in annesi hakkında bilinen tek şey ise Türkiye'nin Balıkesir ili civarında yaşadığı olarak öğrenildi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde annesinin Gönen Hacı Veli Ova kırsal mahallesinde yaşayan Kifayet Kocabacak’a ulaşıldı.

Başkan Yavaş, “Önemli olan sınırlar değil, gönüllerin bir olmasıdır “

Ailenin bulunmasında aktif rol alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Kıbrıs’ta okuyan bir kardeşimizin arkadaşı vesilesi ile Azerbaycan’da yani Karabağ’ın alınması sırasında şehit olan kardeşimizin akrabalarının Gönen’de olduğunu öğrendik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ekipleri ile birlikte Gönen’e giderek o aileyi buldular. 23 yıl sonra çocuğun şehit haberi ile olan annenin buruk hali ile karşılaştık. Rabbim mekânını cennet eylesin. Bizler de Gönen’de Yavuz Subaşı vekilimizle, ilçe başkanımızla irtibatlandıraraktan İnşallah onların Azerbaycan’a şehit kabrine gitmelerini sağlayacağız. Halil İbrahim hocam özellikle öğretmen arkadaşımızın bize iletmesi ve bizim de Gönen’ e ulaşmamız ve Azerbaycan ile bağlantıyı kurmak kolay bir hadise değildi, ama devletimiz, belediyeler her ortamda var olduğunu göstermiş oldu. Sınırlar önemli değil yeter ki gönüller bir olsun. Karabağ azad oldu Elhamdülillah. Oradaki 2 bin 500 şehidimizden birisi de bu kardeşimiz oldu. Rabbim mekanını cennet eylesin. Şehidimizin ailesine ulaşmada hem Gönen temsilciliği ve oradaki Azerbaycan dernekleri faydalı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Yavuz Subaşı tarafından da Gönen Kaymakamlığı ile irtibata geçilmiş ve Kifayet ve kızı Canan Kocabacak’ın Azerbaycan’daki Hasanov Hikmet Fikret ‘in kabrine ulaşmaları ve gelini ve torunları ile buluşmalarının sağlanması adına çalışma başlatıldı.

Sındırgı ziyaretinde durumu öğrenen ve ailenin Azerbaycan’a ulaştırılması adına gerekli çalışmaların başlatılması adına irtibata geçen Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı da “ Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini Sındırgı’da duydum. Nedir bu örnek? Sındırgı Belediye başkanımız Ekrem Yavaş annesi Gönen’de yaşayan en son Karadağ’ın kurtarılması operasyonunda Azerbaycanlı şehidimizin ailesinin Gönen’de yaşadığını söyledi. Şimdi şehidimizin annesi ile kız kardeşi ile görüştük. Ailesinin isteği üzerine şehidin mezarına çocuğunu ziyaret için bir organizasyon yapacağız. İşte bu Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin bir nişanesi” dedi.