Meryem Uzerli'nin çocuklarının babası kimdir, evli mi?

20 gün önce ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan ve 2 çocuk annesi olan Meryem Uzerli çocukları ile poz verdi, gündem oldu. Küçük kızının yüzünü göstermeyen Meryem Uzerli'nin özel hayatı ise merak konusu oldu. Peki Meryem Uzerli evli mi, kızı Lily Koi'nin babası kim?

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20 gün önce ikinci kez anne olan Meryem Uzerli son günlerde özel hayatı ile gündemde. Kızı Lily Koinin yüzünü göstermeyen Meryem Uzerli'nin özel hayatı da merak edildi. Almanya'da yaşayan ve Amerikalı bir sevgilisi olduğu bilinen Meryem Uzerli, çocuğunun babası hakkında ser veriyor sır vermiyor. Adını ve fotoğraflarını saklayan Meryem Uzerli'nin evli olup olmadığı da merak edilenler arasında. Peki daha önce Can Ateş ile evlenen ve Lara adında kızı olan Meryem Uzerli ikinci kez evlendi mi, Amerikalı sevgilisi kim?

Sevgilisini sır gibi saklıyor: Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli sevgilisini sır gibi saklıyor. Pandemi sürecini Almanya'da geçiren ünlü oyuncunun en büyük destekçisi ailesi ve sevgilisi. Berlin'de bir kafe işleten Uzerli sade bir hayat sürüyor.

Meryem Uzerli kimdir:

12 ağustos 1983 tarihinde Almanya’nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli’nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula’dır.

Gençliğinde Hamburg’a yerleşip Schauspielstudio Frese’de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel’in de içinde bulunduğu Almanya’nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.

5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırmıştır.

173 cm. boyunda olan Meryem Uzerli, ana dili Almanca olup aynı zamanda İngilizce biliyor. Türkçesi çok iyi olmasa bile dizinin hikayesine paralel olarak Hürrem Sultan gibi bir nevi Türkçesini geliştirmiş olacak. Almanya'da bir çok televizyon filmi ve dizide rol alan Meryem Uzerli binicilik, yüzme ve basketbol sporlarını yaptı.

2015 yılının Eylül ayında başlayacak yeni bir dizi film anlaşması yaptığını söyleyen Meryem Uzerli, bu arada yine “Elidor” markasının reklam yüzü oldu.