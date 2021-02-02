Maraşlı Necati karakteri kim oynuyor sözleri diziye damga vurdu!

ATV'nin son dizi bombası Maraşlı tüm heyecanı ile devam ederken dizinin oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle performansı ile tam not alan ve Necati karakterine hayat veren Serhat Kılıç'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Serhat Kılıç, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

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Serhat Kılıç, projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da zaman zaman gündeme geliyor. Pek çok dizinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç, 80’ler dizisinin Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınmıştı. İşte, İşte O Ses'e katılan Serhat Kılıç'ın hayat hikayesi...

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. Kariyeri boyunca Anadolu’nun farklı yerlerinde turneye çıkan oyuncunun, ilk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur.

1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

İntiharın Genel Provası’nda dört farklı karakteri canlandıran Serhat Kılıç, 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurdu. Söz, Çember, Hatırla Sevgili, Ezel, Benim Annem Bir Melek dizilerinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç, 80’ler dizisindeki performansıyla çok sevildi.