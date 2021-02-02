Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak kaç para ödenecek?

Ocak ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri şubat ayının ilk günlerinde yatacak son bilgiyi Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman, ayın kaçında yatacak?

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Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ödemesi başlıyor. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneklerinin yatacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin şubat ayının ilk günlerinde yatacağını bildirdi. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Kısa çalışma ödeneklerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubatta hesaplara yatırıyoruz” dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu?

Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.