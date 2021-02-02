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Son dakika Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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Terör örgütleriyle mücadeleye zorlu kış şartları engel olmuyor.

Yurdu tehdit eden her unsur için göreve hazır Mehmetçik, yeni bir operasyona daha başladı.

Eren operasyonlarından Eren -6 Mergelo'ya start verildi.

1453 personel katılıyor
Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te icra edilecek operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 453 personel görev alacağı ifade edildi.

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