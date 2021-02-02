Antalya'da dedektörü alan plaja koştu hepsinin tek bir amacı vardı! Didik didik aradılar

ANTALYA'da şiddetli fırtına sonrası defineciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Turizm kenti Antalya’da dün gün boyu devam eden sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren yerini yer yer bulutlu havaya bıraktı. Şiddetli poyraz nedeniyle sahilde dev dalgalar oluşmaya devam etti. Dalga boyunun yer yer 2 metreye ulaştığı sahile 1’i kadın 5 kişi detektörleriyle geldi. Özellikle otellerin karşısındaki sahil bandını tercih eden 5 kişi, altın ve değerli maden arayışına çıktı.



Fırtınanın şiddetiyle kabaran dalgaların yazın tatilcilerin düşürdüğü, deniz dibindeki altın ve değerli madeni eşyaları kıyıya getirmiş olabileceğini düşünen define avcıları, dedektörle sahil boyunca arama yaptı. Dedektörün sinyal verdiği yerleri kazan defineciler, dalgaların arasında kalmalarına rağmen arama tarama faaliyetlerine devam etti.



