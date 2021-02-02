BIST 1.514
DOLAR 7,16
EURO 8,62
ALTIN 425,55
HABER /  YEREL

Antalya'da dedektörü alan plaja koştu hepsinin tek bir amacı vardı! Didik didik aradılar

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da şiddetli fırtına sonrası defineciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Abone ol

Turizm kenti Antalya’da dün gün boyu devam eden sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren yerini yer yer bulutlu havaya bıraktı. Şiddetli poyraz nedeniyle sahilde dev dalgalar oluşmaya devam etti. Dalga boyunun yer yer 2 metreye ulaştığı sahile 1’i kadın 5 kişi detektörleriyle geldi. Özellikle otellerin karşısındaki sahil bandını tercih eden 5 kişi, altın ve değerli maden arayışına çıktı.

Fırtınanın şiddetiyle kabaran dalgaların yazın tatilcilerin düşürdüğü, deniz dibindeki altın ve değerli madeni eşyaları kıyıya getirmiş olabileceğini düşünen define avcıları, dedektörle sahil boyunca arama yaptı. Dedektörün sinyal verdiği yerleri kazan defineciler, dalgaların arasında kalmalarına rağmen arama tarama faaliyetlerine devam etti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gaziantep'e özel sipariş verdiler! Manisa'da toprağa gömüp dışkı dökerek 6 ay... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden ‘159’ pankartlarıyla protesto
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Artvin'de x-ray taramasında ortaya çıktı! Piyasa değeri cep yakıyor
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur bu kez otobüste doğum yaptırdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP heyetini kabul etti
ABD’de kongre baskınında rol alan ‘QAnon' destekçisi, Trump aleyhinde ifade verecek
Antalya'da birlikte yaşadığı Rus asıllı kadının evinde ölü bulundu
Hepsini tek tek söktüler! İstanbul'da 2 dükkanda ele geçirildi
AB'den yeni seyahat kısıtlamaları geldi!
Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım
Yorumlar