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İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur bu kez otobüste doğum yaptırdı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR depreminde görev yaparken, enkaz altındaki İnci Okan (16) ile köpeği ‘Fıstık’ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı. 

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Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı. Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı. 

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