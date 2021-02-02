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Kağıthane'de yangın: Milyonluk lüks araç zarar gördü

KAĞITHANE'de tamirhanede çıkan yangında biri lüks 3 otomobil zarar gördü. Yükselen alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kağıthane Yeşilce Mahallesi Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Dağıstanlı Sokak'ta dört katlı binanın giriş katındaki araba tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede araçlara da sıçradı. Dumanlar üst katlara da doldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürerek dumanı tahliye etti. Yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araçta hasar oluştu.

Yan dükkanda çalışan Fırat Avcı "Biz tornacıyız. Burası da araba kaporta tamirhanesi. Biz yangını görünce dışarı çıktık. Dumanlar yükseliyordu." dedi.

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