AB'den yeni seyahat kısıtlamaları geldi!

Avrupa Birliği, Covid-19 salgınından en çok etkilenen bölgelere ilişkin risk haritasına 'koyu kırmızı' renginin eklendiğini duyurdu. Son 14 günde 100 bin kişide 500'ün üzerinde vaka kaydedilen bölgelerin koyu kırmızıyla işaretleneceği belirtildi.

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Avrupa Birliği'nin (AB), korona virüsü salgınından en çok etkilenen bölgelere ilişkin haritalandırma sistemine 'koyu kırmızı' eklendi. Avrupa Konseyi, salgının yoğun olduğu bölgelerden gelenleri caydırmak amacıyla bazı önlemler uygulaması konusunda tavsiye kararı aldı. Konsey'den yapılan açıklamada, güncellenen tavsiye kararında yeşil, turuncu, kırmızı ve gri renklerden oluşan mevcut risk haritasına 'koyu kırmızı' eklendiği duyuruldu. Koyu kırmızı kullanılan harita henüz yayınlanmadı.

Zorunlu seyahatler engellenmeyecek

Salgının yoğun olarak seyrettiği, son 14 günde 100 bin kişide 500'ün üzerinde Covid-19 vaka bildirimi bulunan bölgelerin koyu kırmızıyla işaretleneceği belirtildi. AB ülkelerine, koyu kırmızı bölgelerden yapılacak zorunlu olmayan tüm seyahatleri caydırması ancak zorunlu seyahatleri de engellememesi tavsiye edildi.

Test ve karantina şartı

AB üyesi ülkeler, koyu kırmızı ile işaretlenmiş herhangi bir bölgeden gelen kişilerden varış öncesinde Covid-19 testi yaptırmasını ve varışında karantinaya girmesini talep edecek. Benzer talepler virüsün yeni türlerinin görüldüğü yerlerden gelen kişiler için de geçerli olacak. Turuncu, kırmızı ve gri bölgelerden gelenlerden de varış öncesi test yaptırmaları istenebilecek.

Taşımacılık hizmetlerini sağlayan kişilerden test istenmeyecek ancak mutlaka test yaptırılmasını gerektiren hallerde hızlı antijen testleri kullanılacak. Üye ülkelerde sınıra yakın yerlerde yaşayıp iş, eğitim veya ailevi sebeplerle sıkça sınırı geçmek zorunda kalanlara test ve karantina şartı getirilmeyecek.