İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger duyurdu: Kamu çalışanları bugün idari izinli sayılacak

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım gün iznin tüm güne uzatıldığını belirtti.

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İzmir felaketi yaşıyor... Belediye Başkanı Tunç Soyer yağışın öğleden sonra da süreceğini belirterek 'evden çıkmayın' çağrısı yaptı. Öte yandan Vali Köşger'den 'izin' açıklaması geldi. Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Sabaha kadar devam edecek"

Paylaşımında yağışların yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edeceğine dikkati çeken Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.