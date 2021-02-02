BIST 1.514
DOLAR 7,16
EURO 8,62
ALTIN 425,55
HABER /  GÜNCEL

Özel okullar açılıyor mu 2021 özel okullar ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı açıklama yaptı ve okulların açılış tarihi hakkında son bilgiyi verdi. 15 Şubat'ta yani 2. dönem köy okullarının açılması gündemde. 1 Mart'tan itibaren ise vaka sayılarına göre "8 ve 12. sınıfların açılması için hazırlıklar başlayacak. Peki özel okullar ne zaman açılıyor?

Abone ol

Okullar ne zaman açılacak, yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor sorularının yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, " 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık." dedi. Öte yandan Erdoğan "8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. " ifadesini kullandı.

Yüz yüze eğitim ne zaman: Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İnternetten terlik almak isterken dolandırıldı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! 87 ilaç daha geri ödeme listesinde
Kocaeli'de ev arkadaşlarının tartışması cinayetle son buldu
Hilal Kaplan'ın yazısı tartışılıyor: Boğaziçi oligarşisi yıkılacak, yerine 'buralı' bir yapı kurulacak
Ankara'da araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye rekor para cezası!
Zamalek'in hocasından Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözler!
Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 8 gözaltı var
Selahattin Demirtaş da HDP'den ayrı, kafasına göre takılıyor! İki Mahalle'de HDP tartışması
Dolarda sert düşüş devam ediyor! Ekonomi analisti Paksoy yeni hedefi açıkladı
Yorumlar