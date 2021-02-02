BIST 1.514
DOLAR 7,16
EURO 8,62
ALTIN 425,55
HABER /  GÜNCEL

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! 87 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10'u solunum sistemi olmak üzere 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Abone ol

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınan 87 ilaçtan 74’ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, geri ödeme listesine son olarak eklenen 87 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile ödenen ilaç sayısının 9.020’ye ulaşacağını belirtti.

Bakan Selçuk, vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ve bu doğrultuda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısına her geçen gün ilave yaptıklarına dikkat çekti.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de ev arkadaşlarının tartışması cinayetle son buldu
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Hilal Kaplan'ın yazısı tartışılıyor: Boğaziçi oligarşisi yıkılacak, yerine 'buralı' bir yapı kurulacak
Ankara'da araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye rekor para cezası!
Zamalek'in hocasından Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözler!
Selahattin Demirtaş da HDP'den ayrı, kafasına göre takılıyor! İki Mahalle'de HDP tartışması
Dolarda sert düşüş devam ediyor! Ekonomi analisti Paksoy yeni hedefi açıkladı
Türk sporcuların keşfedilmesi için mobil uygulama geliştirildi
EGM, video paylaştı! Polis, Boğaziçi öğrencilerine 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' diyor
Spotify'dan kullanıcıları üzecek haber
Yorumlar