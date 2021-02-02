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Kocaeli'de ev arkadaşlarının tartışması cinayetle son buldu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de ev arkadaşları arasında çıkan tartışmada Volkan K. (28), Fatih Kula’yı (29) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan K. ile ev arkadaşı Fatih Kula arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Volkan K., mutfaktan aldığı bıçakla Fatih Kula’yı bıçakladı.

Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kula, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatih Kula, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Aldığı darbelerle yaralanan Volkan K. ise hastanedeki müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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