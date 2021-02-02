Hilal Kaplan'ın yazısı tartışılıyor: Boğaziçi oligarşisi yıkılacak, yerine 'buralı' bir yapı kurulacak

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosuyla ilgili kaleme aldığı yazısında tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Kaplan, "Boğaziçi oligarşisi yıkılacak; yerine çoğulcu, demokratik ve ABD Konsolosluğu'na kırmızı hatla bağlı olmayan 'buralı' bir yapı kurulacak." görüşünü savundu.

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Sabah yazarı Hilal Kaplan, 'Boğaziçi, Amerikan etkisinden arınırken' başlığıyla yayımlanan yazısında Boğaziçi Üniversitesi'nin 1971'e kadar ABD'li rektörlerin, aradan geçen 40 yılda ise 'kapalı devre işleyen belirli bir zümrenin, aslında oligarşik ama sözde demokratik yollarla üniversiteyi yönettiğini' iddia etti.

Üniversitedeki protestoların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak ataması sonrası başladığını belirten Kaplan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasal yollardan rektör atamasına karşı çıkış, bu steril işleyişi bozacağı içindir. Maalesef İslam'ın önerdiği bakış açısına değil de liberal mantralara kendini kaptıran bir kısım Boğaziçili dindar öğrenci de bu furyaya destek oldu" diye yazdı.

"BURALI' bir yapı kurulacak"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun açıklamalarından alıntılar yapan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefetten de çelişkili sözler sâdır oldu: CHP'li Faik Öztrak, 'Bu alçak provokasyonu kınıyoruz' diye açıklama yaparken, dengeyi sağlamak için CHP'li Özgür Özel de 'yaşam biçimlerini paylaşmasam da' notunu düşerek rektör karşıtı eşcinsel harekete desteklerini bildirdi.

Sözde 'muhafazakâr' Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise mevzuyu yine hükümete bağladı ve Kâbe'yi aşağılayanları değil, 'Ergen eylemini, suni gündem yapıyorlar' diyerek iktidarı suçladı.

Diğer parti üyeleri de yapılanın demokratik bir hak olduğunu savundu. Anlayacağınız bir CHP'li Öztrak kadar bile olamadılar. İzzetlerini üç-beş oya pazara çıkardılar.