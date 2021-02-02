Selahattin Demirtaş da HDP'den ayrı, kafasına göre takılıyor! İki Mahalle'de HDP tartışması

İnternethaber youtube kanalının sevilen programı İki Mahalle'de Gürkan Hacır, Ayhan Bilgen’in dışında Selahattin Demirtaş’ın da HDP'den bağımsız hareket ettiğini söyledi.

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İki Mahalle'de Gürkan Hacır ve Cem Küçük, Ayhan Bilgen’in İnternethaber.com'a verdiği röportajı konuştu. Cem Küçük, Ayhan Bilgen’in son çıkışlarını 'büyük cesaret' diyerek destekledi. Gürkan Hacır ise Bilgen’in yanısıra Selahattin Demirtaş’ın da HDP'den bağımsız hareket ettiğini ve kafasına göre takıldığını söyledi.

Hacır, 'Demirtaş, HDP ile çok mu paralel gidiyor. Böyle olmadığını defalarca gördük. Demirtaş hem HDP'den hem de PKK'dan ayrı, günümüz tabiriyle 'kafasına göre takılıyor'' ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen'in ardından Demirtaş gelir mi?

Ayhan Bilgen'in kuracağı parti ile ilgili Hacır, "Ayhan Bilgen, savaşlardaki mayın Birliği gibi yer açıyor. Ardından Selahattin Demirtaş gelir mi? Bu soruyu sormak gerekiyor." dedi.