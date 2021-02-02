Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etikisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Suriye'deki son dakika gelişlesini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi,