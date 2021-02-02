BIST 1.534
DOLAR 7,16
EURO 8,62
ALTIN 422,21
HABER /  YEREL

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etikisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Suriye'deki son dakika gelişlesini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi,

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta 'kargo dağıtıma çıkacak' yalanıyla hayatının şokunu yaşadı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Edirne'de 'süper bulaştırıcı' paniği! Bebek ziyaretine gitti 37 kişi korona oldu
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları tarihi açıklandı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti
Google, Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'yi unutmadı
Trabzonspor Efecan Karaca transferinde Alanyaspor ile anlaşamadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! 1 Marttan itibaren haftada 2 gün yüz yüze eğitim başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çağrı var! "Tuzağa düşmeyin..."
Maraşlı Necati karakteri kim oynuyor sözleri diziye damga vurdu!
Yorumlar