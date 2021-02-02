Koronalı masöz şoku! KKTC kapandı

KKTC’nin Girne bölgesinde evlere kuaför ve cilt bakımı hizmeti veren Rus uyruklu bir masözün tırmandırdığı salgın, bir hafta içinde tüm ülkenin kapanmasına neden oldu.

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Girne’nin Alsancak ve Lapta bölgelerinde en az 20 kişiye COVID-19 bulaştırdığı ileri sürülen Rus masöz karantinaya alınırken, 300 bin nüfuslu adada vaka sayısı günlük 30’lu rakamların üzerine çıktı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı ise, 432’ye ulaştı. COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü Lefkoşa’daki devlet hastanesinde yatakların yüzde 60’ının dolu olduğu ve karantinadaki temaslıların sayısının ise bini geçtiği belirtiliyor.

Seyahat de yasakladı

Hürriyet'te yer alan habere göre salgının hızla yayılması üzerine sert tedbirler alan KKTC hükümeti, okulların ardından, market, eczane ve benzin istasyonları dışındaki tüm işyerlerini kapattı. Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, şehirlerarası seyahat de yasakladı.

10 gün karantina

KKTC’ye uçak seferleri devam ediyor ancak uzun süredir Türkiye’den gelen yolculardan uçağa binerken COVID-19 testi isteniyor, Lefkoşa’da da ikinci bir test yapılarak 10 gün karantinaya alınıyor.